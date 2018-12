© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano gli auguri di Natale da parte del presidente della Lega Pro di Francesco Ghirelli, numero uno della terza serie del calcio italiano. "Abbiamo bisogno di Babbo Natale che ci porti in dono gioia e amicizia - scrive attraverso i propri account social -. Anche altro, per noi serie C: regole, sostenibilità economica, riforme. Basta con la violenza (anche verbale) contro gli arbitri e molto FairPlay (basta nascondere gli errori propri)".