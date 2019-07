Pres. Lega Pro: "La Fiorentina ha deciso di fare la seconda squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da sempre la Lega Pro ha la sua sede nella città di Firenze e con l'arrivo di una nuova proprietà in casa Fiorentina il numero uno della Serie C Francesco Ghirelli ha incontrato il braccio destro di Rocco Commisso, nuovo patron viola, Joe Barone. Ghirelli, poi, dai microfoni di Radio Bruno ha parlato del tema delle seconde squadre coinvolgendo anche il club gigliato: "La Fiorentina ha deciso di farla. E l'ha fatto per aumentare giovani italiani per la Nazionale Italiana, questo è il ragionamento che abbiamo fatto".