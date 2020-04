Pres. Lega Pro: "Lottato col virus con le baionette. Risultati tragico, serve un farmaco"

In diretta a Passione Bari Radio Selene, è intervenuto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: "Stiamo lavorando molto, siamo impegnati nella visione dei decreti del govern, che rappresentano una possibile ancora di salvezza per tenere in linea di galleggiamento la barca della Lega Pro, che questo virus subdolo e silente ha colpito profondamente. Spero di avere presto ammortizzatori sociali, cassa integrazione e similari, per evitare che si affondi, serve la continuità aziendale: non è infatti da sottovalutare che molti presidente hanno anche altre aziende, e il calcio si presente fragile a questo appuntamento. Io devo prima risolvere questo problema, poi penso al resto. Anche se il nodo fondamentale è uno, legato ai farmaci. Fino a quando non avremo un vaccino, noi saremo in ogni caso soggetti ad avere ricadute e ad avere quindi persone che si infettano e rinnescano il meccanismo. Finora siamo andati alla guerra contro il mostro armati di baionette, e il risultato lo abbiamo visto, è tragico: ora si stanno sperimentando farmaci, e le informazioni che ci forniscono sono efficaci, prevalentemente fungono da rallentatori del processo. Ma dobbiamo avere un farmaco che, in assenza di vaccino, consenta di isolare le presone infette: io devo preoccuparmi della salute di tutti".