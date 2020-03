Pres. Lega Pro: "Spero di evitare misure drastiche, ma non ci sarà azzeramento dei risultati"

Dalle colonne de La Gazzetta del Sud, per parlare del campionato del futuro del campionato di Serie C, è intervenuto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: "Non ci sarà alcun azzeramento dei risultati sportivi, i tifosi possono stare tranquilli. Spero che non si arrivi a misure drastiche (sospensione del campionato, ndr), ma il merito comunque andrà rispettato. È la categoria maggiormente in difficoltà in questa momento. Se per esempio il presidente Gallo venisse messo di fronte ad un bivio e dovesse scegliere tra la Reggina e la sua azienda M&G, non credo che avrebbe dubbi. Anche lui come i suoi colleghi senza incassi potrebbe avere dei problemi. Intanto per fortuna siamo riusciti ad avere la proroga sulla parte contributiva".