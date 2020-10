Pres Lucchese: "Dei giocatori avevano strani sintomi: faremo ulteriori tamponi anti Covid-19"

Una Lucchese in crisi di risultati, ma nel post gara di ieri (ko contro la Juventus U23), hanno fatto più che altro scalpore le parole del presidente Bruno Russo circa la situazione legata al Covid-19. Queste le sue dichiarazioni, riprese da gazzettalucchese.it: “La squadra ha tenuto bene il campo, forse con un po’ di fortuna potevamo portare a casa un pareggio. È indubbio che siamo in momento di grande difficoltà, ci si è messo anche il Covid che non ci ha permesso di utilizzare diversi ragazzi. Anche altri giocatori avevano sintomi strani, quindi domani faremo un ulteriore tampone di controllo nella speranza di avere almeno quelli che ci sono adesso a disposizione per martedì alla ripresa degli allenamenti".