Pres Matera: "-8? Squadra risponda con rabbia. Noi studiamo ricorso"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"A questa penalizzazione reagiamo con rabbia ma consapevoli che faremo valere i nostri diretti. Lunedì infatti, saremo fra Roma e Firenze per poter avere degli incontri con Figc e Lega Pro. In ogni caso, stiamo cercando di fare il massimo per far sì che la squadra possa ottenere la salvezza in questo campionato". Parola di Rosario Lamberti, presidente del Matera, nella conferenza stampa di metà settimana nella quale - come riportato dai colleghi di TuttoMatera.it - fa il punto della situazione, proprio nella giornata in cui è giunto un pesante -8 in classifica: "A quanto accaduto quest’oggi la squadra dovrà rispondere con rabbia. Però anche noi, intesi come società non resteremo fermi. Una nostra delegazione, in compagnia dell’avvocato Chiacchio, sarà nelle sedi opportune per poter annunciare ricorso. Ovviamente, il nostro obiettivo è quello di limitare i danni. Il procuratore federale aveva chiesto dieci punti di penalizzazione per noi. Alla fine, ce ne hanno dati otto. Per me, però, siamo sempre a quattro punti in classifica e a Trapani cercheremo di andare a sette. Purtroppo, in questo momento, visto il grande caos che sta attraversando il calcio italiano non sappiamo quante retrocessioni ci saranno, e dunque quante squadre metterci alle spalle. Si tratta di una situazione davvero caotica che non fa del bene al calcio italiano".