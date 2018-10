Pres. Matera durissimo: "Sono circondato da mediocri"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Durissimo il post del presidente del Matera Nico Andrisani, che nell’immediato post gara della sfida che ha visto la sua squadra perdere 2-1 contro la Virtus Francavilla. “È facile pubblicare il post con la squadra quando si vince - ha scritto il presidente sul proprio profilo Facebook -. Abbiamo giocato male, no di più, malissimo. Tutti arrendevoli, dalla squadra al mister. Io sono da sempre abituato a scrivere quello che penso. Oggi (ieri, ndr), non abbiamo dimostrato di essere dei professionisti. Abbiamo dimostrato di essere una banda di malcapitati, assemblati a “casaccio”. Ovviamente, mi assumo come sempre le responsabilità. Evidentemente, sono circondato da mediocri e, ovviamente, perché io sono mediocre. Adesso, dimostrate di avere le palle, altrimenti andiamo tutti a casa…”.