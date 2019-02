Fonte: www.tuttoc.com

© foto di Giuseppe Scialla

"Siamo degli ibridi, in attesa di capire cosa ne sarà di noi. La FIGC, mercoledì dovrebbe negarci l’affiliazione e dunque escluderci dal campionato in corso. Il problema, però, sta a monte: il Matera non doveva essere iscritto a questo torneo e per le stesse ragioni sarà escluso. Dunque, io voglio capire perché il club è stato ammesso lo scorso giugno al torneo di terza serie, quando Gravina, allora presidente della Lega Pro, e Ghirelli, segretario generale, sapevano la situazione del club. Matera, capitale europea della cultura ma non del calcio ne resta senza. Io non ho fatto altro che perdere tempo, e vi posso assicurare anche che ci ho rimesso tanti soldi". Così Rosario Lamberti, presidente del Matera, ha commentato a Sportitalia il futuro a tinte fosche del club lucano".