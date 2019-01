Fonte: Ufficio Stampa Matera

Il Matera Calcio, nella persona del Presidente Rosario Lamberti, commenta la decisione del Tribunale Federale Nazionale:

“Paghiamo le colpe di una precedente gestione ma non voglio mollare.

Sicuramente non possiamo rafforzare la squadra con giocatori esperti, ma a febbraio liberiamo il plafond con la cessione dei giocatori che sono in sciopero e per i quali non abbiamo avuto richieste.

Ho già un accordo con il presidente Claudio Lotito, proprietario di Lazio e Salernitana per la cessione di giovani interessanti, che possono fare bene in Lega Pro.

Adesso dovrà essere il Consiglio Federale a decidere le sorti del Matera Calcio. Se avremo la possibilità di andare avanti lo faremo con i cosiddetti “giovani di valorizzazione”, la squadra potrebbe cominciare ad allenarsi da giovedì prossimo. Adesso è l’unica possibilità che abbiamo per tenere in vita questa società e continuare a sperare in una salvezza”.