© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Rosario Lamberti, presidente del Matera, ai microfoni di Rai Sport ha analizzato la situazione dei suoi: "Questa squadra battagliera rispecchia lo spirito del suo allenatore. Imbimbo ha saputo dare carattere e grinta per una squadra non creata per le prime posizioni di classifica, cercando di sopperire alle problematiche tecniche. Come si sana un bilancio? Bisogna lavorare cercando di radicare la propria presenza sul territorio, cercando collaborazioni con tantissime realtà industriali della zona, stiamo lavorando anche per lo stadio nuovo. Per sanare i bilanci bisogna lavorare fortemente sulle valorizzazioni: noi puntiamo sui giovani perché questo serve tanto anche alla Nazionale".