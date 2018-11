Pres Matera: "Svincolati? Ora meglio quelli under degli over"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nel corso della trasmissione 'Dentro la Notizia' in onda su Just Tv Avellino è intervenuto Rosario Lamberti, presidente del Matera, parlando del mercato degli svincolati, come riportato dai colleghi di TuttoMatera.it: "In questo momento vale la pena prendere svincolati under e non over. Infatti, questi ultimi, per entrare in condizione hanno bisogno di diverso tempo, correndo il rischio di arrivare a gennaio. In quel momento, riapre proprio il mercato con la sessione invernale, nella quale possiamo fare scelte del tutto diverse. Questa è una logica che sposo appieno. Perché un conto è allenarsi da soli, un altro con la squadra e affrontare lo stress delle partite".