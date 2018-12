© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Oggi potrebbe essere una giornata importante per il Matera per risolvere la questione della penalizzazione di otto punti relativa ai lodi della passata stagione. Ne ha parlato il presidente Rosario Lamberti ai colleghi di TuttoMatera.com: "Almeno noi, in queste sedi ci metteremo tutta la grinta possibile e immaginaria. Teniamo molto a questa società e tireremo fuori tutte le nostro competenze per ottenere vittorie importanti. L’avvocato Napolitano e il suo staff sono pronti. Voglio difendere fino in fondo i colori biancoazzurri".