Pres. Mestre: "Futuro a rischio? Mi prendo tempo fino a fine mese"

© foto di Alessio Lamanna

Cosa ne sarà del Mestre? Difficile dare una risposta ad ora, anche in virtù delle parole rilasciate dal presidente arancionero, Stefano Serena a Il Gazzettino. Queste le sue parole così come riportato da trivenetogoal: "Se il futuro è a rischio? Oggi non rispondo, mi prendo tempo per riflettere sino a fine maggio, quando mancherà un mese alla scadenza del 30 giugno per iscriversi al prossimo campionato. Il Mestre è nelle mie mani e, lo dico da tempo, vorrei dipendesse un po’ meno da me. Non dico che non andrà più avanti, ma devo valutare e mi sto muovendo perché il progetto vada avanti, con o senza il sottoscritto. Nuovo stadio? Cerco qualcuno che abbia voglia di affiancarmi, finora nessuno di Mestre mi ha suonato al campanello, spero succeda domani. Con o senza portafoglio? La mia più grossa difficoltà non è economica, bensì la prospettiva che oggi non c’è, perché parliamo di nuovo stadio ma comunque ci vorranno anni. Chiunque senza portafoglio difetterebbe della necessaria attenzione nella gestione di un qualcosa che appartiene ad altri. Cerco un finanziatore che ci metta del suo, un socio che si assuma parte di quelle responsabilità che per me da solo sono diventate eccessive, anche per situazioni e problematiche ben note che, pur a fronte degli ottimi risultati sportivi, finiscono per togliere entusiasmo".