Pres Monza: "Dall'estate club totalmente a Galliani e Berlusconi"

Nicola Colombo, presidente del Monza, intervenuto a mbnews.it, ha dichiarato: "Ho deciso di cedere il 95% anziché il 70% una decina di giorni fa parlando con la controparte. Premesso che era già stato stabilito che al termine della stagione non sarò più socio nemmeno di minoranza, mi è stato fatto notare che se la maggioranza dovesse decidere di investire pesantemente già a gennaio, per me sarebbe risultato oneroso mettere sul piatto la mia quota. Non è un grosso problema farmi da parte come socio, mentre ci tengo a rimanere presidente fino al termine della stagione perché il progetto attuale è mio. Dalla prossima estate il progetto passerà totalmente nelle mani della nuova proprietà e i meriti o i demeriti per lo stesso saranno esclusivamente suoi. Io resterò nel Monza solo se mi sarà proposto un ruolo di responsabilità, come quelli di presidente, vicepresidente, consigliere delegato a certe funzioni. La cifra esatta non la dico, ma è intorno ai 3 milioni di euro. Al momento del passaggio di consegne dovrò coprire i debiti, che comunque sono pochissime centinaia di migliaia di euro”.