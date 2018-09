Pres. Monza: "Trattativa con Berlusconi? Credo si farà in fretta"

Fonte: TuttoC.com

Nicola Colombo, presidente del Monza, ha parlato in diretta in tribuna stampa ai microfoni di Monza-News al termine della gara col Brescia persa per 2-1: "È stata una gara molto amichevole col Brescia. Loro hanno trovato 2 gol da lontano. Tutto sommato poteva finire 0-0. Bisogna trovare i meccanismi dell'anno scorso e far entrare i nuovi. Siamo comunque tranquilli perché mancavano alcuni dei nuovi. Parlo ancora da presidente? Ho letto intervista e Galliani ha detto che con ogni probabilità resterò. Stiamo definendo con gli avvocati il perimetro della due diligence. Poi vedremo quali saranno i tempi. Abbiamo comunque condiviso valori ed elementi di una potenziale partnership. Siamo tranquilli e contenti di arrivare accordo a breve. Sicuramente sarebbe grande opportunità per il territorio e per Monza. Nell'operazione rientrerebbe anche la riqualificazione del brianteo. Smantellamento squadra? Credo che se a gennaio le cose non fossero andate bene anch'io avrei modificato. Bisogna vedere come andrà la stagione e poi a gennaio si faranno valutazioni. Ma non credo nella rivoluzione dell'organico. Tempi trattativa? Credo si farà in fretta. Magari non si tratta di giorni ma di poche settimane".