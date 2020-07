Pres. Novara: "Guardo le partite dalla Curva, l'ho chiesta in prestito ai nostri tifosi"

Alla vigilia della sfida playoff contro il Renate, valida per il Primo Turno della Fase Nazionale, ai canali ufficiali del club ha parlato il presidente e Ad del Novara Marcello Cianci: "Sicuramente tornare a giocare porta entusiasmo e aumenta l’adrenalina, finalmente si è tornati in campo e siamo chiamati a vedere quanto valiamo, quindi non può che essere una sensazione positiva, con la sua meccanica emotiva. Seppur in maniera progressiva - mano a mano che ci si avvicina agli appuntamenti più stringenti - l’atmosfera si sta facendo sempre più calda ed emozionante. Sono tutte sfide a eliminazione diretta, quindi chiaro che i temi dell’emozione e della concentrazione siano centrali".

Si parla quindi della gara contro l'AlbinoLeffe: "Probabilmente siamo entrati in campo un po’ contratti, specialmente nel primo tempo, credo abbia influito molto che noi avessimo a disposizione due risultati su tre. Credo anche che il lungo stop abbia colpito tutte le squadre e quindi non ne faccio una questione di forma fisica o di sensibilità al pallone, che è la cosa che è mancata più di ogni cosa durante lo stop, ma è stato proprio l’atteggiamento dei ragazzi. La squadra si era preparata molto bene, perché ho assistito in settimana a tutti gli allenamenti e ho visto i calciatori carichi, con gamba, convinti, molto attenti anche tatticamente. Nel momento della partita credo che nella testa dei giocatori abbia contato il fatto che avessimo due risultati su tre, anche in casa e questo ci ha frenato un pochettino e ci ha fatto prendere un po’ le distanze. Il secondo tempo è andato molto meglio, specialmente quando l’Albinoleffe ha iniziato a cedere e siamo usciti molto bene noi. Diciamo quindi una partita dai due volti. Io in Curva a vederla? Sono un tifoso del calcio e sono sempre stato un curvaiolo: per me la curva simboleggia l’attaccamento alla squadra, il sostegno, l’affetto, l’identificazione nei colori. Frequento gli stadi da quando ho 12 anni ed è stato un forte simbolo lo stare in curva: l’ho chiesta in prestito ai tifosi e per me è stato motivo d’orgoglio, sperando di tornarci con loro non appena riapriranno gli stadi. Se dovessimo - c’è una piccolissima possibilità - rigiocare in casa in questi playoff, rifarò volentieri questa esperienza. Per me è il posto naturale dove guardare le partite, non sono uno che le vive seduto, non riesco a stare fermo".

Nota conclusiva al match contro il Renate: "

Di pro c’è da dire che giochiamo vicino e dal punto di vista logistico e degli allenamenti della squadra è un vantaggio, perché possiamo fino all’ultimo restare a Novarello e preparare bene la partita; non viaggiare per lunghi tratti in questo momento è senz’altro un bene. Per il resto loro conoscono bene noi e noi bene loro, sono del nostro stesso girone, quindi diciamo che le difficoltà le conoscono entrambe le squadre, il che porta vantaggi e svantaggi. Noi avremo solo un risultato a disposizione, quindi non dovremo perdere l’occasione per continuare questa avventura, rimanendo concentrati".