Pres. Olbia: "Asse con il Cagliari giusta intuizione. Modello virtuoso"

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, il presidente dell'Olbia Alessandro Marino ha parlato anche della sinergia che si è creata tra il suo club e il Cagliari: "Entrando nel mondo del calcio, mi resi immediatamente conto che si trattava di un mondo dove esiste un forte squilibrio tra fatturato del settore e livello di managerialità dei club. In questo senso credo che ancora oggi, nonostante i passi in avanti compiuti dai club, specie dal Cagliari dove Giulini sta facendo un grande lavoro, ci sia ancora ampio margine di miglioramento. La sinergia tra Olbia e Cagliari prosegue forte dell’amicizia che lega me e Tommaso ma soprattutto di una comunione di intenti e di visioni che da sempre ci porta a condividere idee e progetti. Il primo ciclo di tre anni ha portato a tre salvezze dirette e alla conseguente valorizzazione di tanti giocatori che, a completamento del triennio, hanno trovato squadra in B (5) e in A (2). Questo certifica la bontà dell’idea iniziale: creare un asse territoriale e sportivo in Sardegna era un’intuizione giusta e pensiamo di aver lanciato un modello virtuoso che funziona e che altri ora cercano di imitare".