Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della possibilità che il Cagliari decida di trattenere in rosa per la prossima stagione Roberto Biancu , centrocampista di proprietà dei rossoblu in questa stagione in prestito all'Olbia. A tal proposito arriva anche la conferma del numero uno dei bianchi Alessandro Marino quest'oggi: "L'Olbia può fregiarsi del merito di aver forgiato un giocatore che è un talento cristallino del calcio sardo. Ora è importante capire quale sia il suo valore in palcoscenici diversi dalla Serie C. In questi due anni ha fatto dei progressi pazzeschi e, per la sua età, è certamente avanti alla gran parte dei suoi coetanei".