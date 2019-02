© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Periodo intenso per la Pro Vercelli che, dopo la sconfitta casalinga con il Pisa, è attesa dal derby di Novara. L'impegno è già stato presentato dal presidente Massimo Secondo, all'interno della conferenza stampa post-Pisa: "Noi giochiamo pensando ad una partita per volta. Ora stiamo pensando al Novara: cercheremo di dare il meglio perché è una partita cui teniamo in maniera particolare. Non ci saranno calcoli, ci saranno magari dei giocatori purtroppo infortunati, questo lo vedremo. Dubito che dopo il trattamento ricevuto col Pisa, Germano potrà scendere in campo. Andremo a giocare il derby con la grande voglia di vincerlo, perché la rabbia con il Pisa deve essere trasformata in voglia di riscatto. Dall'altra parte ci sarà una squadra che è andata un po' sotto le aspettative e ce la troveremo con l'allenatore nuovo e con la voglia di dare un messaggio importante. Noi dobbiamo fare il nostro, pensando solo a casa nostra, giocando sperando che ci consentano di farlo. Se siamo quelli dei primi 30' col Pisa, non potrà andarci sempre male".