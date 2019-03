Fonte: TuttoC.com

Massimo Secondo, presidente della Pro Vercelli, non ha voluto esprimersi dopo la richiesta al Tar del Lazio del risarcimento per il mancato ripescaggio in Serie B: "Non so se avremo un risarcimento - ha dichiarato ai colleghi de La Stampa. - Io continuo a pensare che quest’estate sia stata fatta una grande porcheria, cui nessuno a tutt’oggi abbia voluto porre rimedio. Ciò che è accaduto l’estate scorsa ha falsato due campionati: quello di B, che assomiglia ad un torneo del dopo lavoro, e quello di C, suo malgrado, con rinvii e recuperi in corsa. Fatiche che noi in primis stiamo pagando in termini di risultati: non è facile giocare ogni tre giorni e anche l’Entella, che ha l’organico più forte della C, sta accusando la stanchezza. Sarebbe però importante - ha concluso, - più che l’entità del risarcimento, che, in tutto questo, venisse sancito, una volta per tutte, che l’estate scorsa è successo qualcosa di grave".