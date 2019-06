Pres. Padova: "A breve la domanda di riammissione in Serie B"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tra le squadre che presenteranno domande di ripescaggio in Serie B, ci sarà anche il Padova, retrocesso a margine dello scorso torneo cadetto. A confermare la notizia, dalle colonne de Il Mattino di Padova, è il presidente biancoscudato Daniele Boscolo Meneguolo, che rimane comunque con i piedi ben saldi per terra: "È molto importante che le autorità deputate a verificare le situazioni dei club operino in maniera precisa e trasparente. Se qualche realtà non fosse in regola è giusto che chi ha fatto tutto seguendo le norme possa essere ripescato. Aspettiamo a vedere cosa succederà, è questione di giorni. Noi siamo pronti, stiamo analizzando la situazione e penso che presenteremo a breve la domanda di riammissione. Non vogliamo lasciare nulla di intentato e ci impegneremo anche se non è da poco presentare una fideiussione di 800mila euro".