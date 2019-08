Pres. Padova: "Ci metto la firma se si può tornare subito in Serie B"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Come riferisce il sito ufficiale del Padova, nella giornata odierna il presidente Joseph Oughourlian è andato in visita alla Guizza, non solo per assistere agli allenamenti ma anche per parlare con la stampa: “Sono contento di quello che ho visto alla prima di campionato, credo che abbiamo visto una squadra che è piaciuta al pubblico e vedere più di 500 persone allo stadio è una bella dimostrazione di affetto. Sul mercato dobbiamo ancora fare qualcosa, ma siamo già una buona squadra. Per il club credo che abbiamo scelto le persone giuste, sono contento del lavoro che abbiamo fatto. Quando retrocede una squadra c’è un problema di costi, bisogna cambiare tanti giocatori. Deve cambiare lo spirito altrimenti si retrocede di nuovo. Ci metto la firma se si può tornare subito in Serie B. Ci sono due cose: prima di tutto lo stadio, il progetto del Comune ci sta, siamo una squadra di Serie C e bisogna essere realisti, sull’altro progetto del centro sportivo credo che ci voglia una promozione. La Guizza è un bel posto, siamo contenti di essere qui, ma stiamo lavorando su qualcosa di più ambizioso per coniugare le esigenze della prima squadra con quelle del settore giovanile. E’ giusto che il giovane veda come punto di arrivo la prima squadra tutti i giorni, e il giocatore della prima squadra possa aiutare il giovane a crescere. Sullo l’avevo già incontrato quando Sogliano mi ha proposto il suo nome e ho parlato due ore con lui. È un grande professionista ed è partito bene. Non so dire quando verrò a vedere le partite, sono già presidente del Lens e un calendario fitto, oltre che una famiglia che mi reclama. Moussa Sylla? Abbiamo chiuso la trattativa perché ritenevamo che potesse fare al caso del Padova e che pensavamo che avrebbe avuto un senso portarlo qui. Il paracadute maggiore? Si è vero, ma abbiamo anche tanti costi ereditati per la retrocessione. Comunque c’è budget per un altro giocatore da prendere, magari un attaccante. Con Bonetto c’è un grande rapporto di fiducia e mi trovo bene qui con le persone e con l’ambiente in generale. Non ho problemi di nessun tipo, di organizzazione e di gestione. Ci vorrà magari più di un anno per tornare ai vertici, ma è un progetto a lunga scadenza e siamo convinti di proseguire su questa strada”.