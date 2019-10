© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ventidue punti, quindici gol fatti e tre subiti: questo il ruolino di marcia del Padova che, al netto di una scottante retrocessione dalla B, ha subito fatto la voce grossa nel Girone B di Serie C. E dalle colonne di Tuttosport, è il presidente Daniele Boscolo Meneguolo a fare un primo bilancio del tutto: "Stiamo raccogliendo i primi frutti di un lavoro iniziato dalla società a fine maggio. Il progetto societario e sportivo voluto da Joseph Oughourlian è stato fin da subito in grado di attrarre figure di alto profilo, adatte a sviluppare l’idea di calcio che abbiamo in mente. Il resto lo sta facendo il duro e complesso lavoro quotidiano che lo staff tecnico e i giocatori stanno svolgendo sul campo. I risultati ottenuti fanno sicuramente piacere, così come l’entusiasmo che ci stanno dimostrando i nostri tifosi, ma siamo profondamente consapevoli che la squadra potrà migliorare ancora molto. Abbiamo una rosa ampiamente rinnovata e completata da poco e i margini per fare meglio sono ancora ampi".