Pres. Padova: "Progetto non in discussione. Dobbiamo trovare un modo per ripartire"

Daniele Boscolo Meneguolo, presidente del Padova, è intervenuto ieri sulla piattaforma Zoom in conferenza stampa alla presenza dei giornalisti: "Le nostre attività continuano, ma rimettersi in moto dopo un periodo cosi non è facile, la situazione non è assolutamente facile, non bastano gli slogan, ma bisogna entrare nel merito delle problematiche. Siamo in una situazione di emergenza, ne abbiamo sentite di tutti i colori, ma è un virus che prende le persone, le far star male, non è un’influenza normale e lo posso dire per esperienza personale. Qualsiasi tipo di attività, se non fatta in maniera adeguata, può creare delle problematiche. Il 4 maggio si spera qualcosa possa cambiare, bisogna capire in quale condizioni e quando riprenderemo una vita normale. Capire in che momento siamo e quanto tempo abbiamo per riprendere in qualsiasi forma, per completare quanto si è interrotto, onde evitare problemi peggiori. Per tante squadre la situazione è stata difficile, a loro va tutta la nostra solidarietà, però via via bisogna che la vita riparta. Bisogna trovare una strada per far riprendere e non rimanere cosi in eterno”.

"Quanto incide lo stop per il Calcio Padova? Il progetto non è messo in discussione, la riflessione è più nel capire cosa ne sarà nell’ambiente calcistico. Se oggi ci sono 60 squadre, quante ce ne saranno l’anno prossimo? Il format? Bisogna fare i conti ed adeguarsi a qualsiasi nuovo format o quel che sarà. Il Calcio Padova continua. Rinegoziare i contratti? A livello societario quanto sta accadendo lascia il segno, è una cosa realista, possono condividere questo momento, calciatori compresi. Tutti ne facciamo parte per partecipare anche nella difficoltà. Bisogna aprire a sponsorizzazioni 4.0, qualsiasi aiuto può dare il governo, possono essere un aiuto in un momento cosi difficile”.

“Annullamento della stagione? Non lo so se si può fare, avendo spostato al 3 maggio non si va credo verso la direzione dell’annullamento, ma la prima cosa è la sicurezza, atleti, addetti ai lavori e giornalisti. I dati vengono guardati giorno dopo giorno, devono abbassarsi questi dati per immaginare una ripartenza. Noi siamo concentrati sul poter dare risultati anche sul campo. Fideiussioni? Credo che verrà proposto di svincolarle e poi dopo cambiare anche le iscrizioni. Mi auguro che in questo momento difficile, quando si andrà a fare il prossimo campionato ci sia il modo di poterlo compiere e non trovarci per strada, come in tempi passati, situazioni di difficoltà. Rimborsi per i tifosi? Non abbiamo ancora affrontato questo argomento a livello di Lega, questo riguarda ogni singola società. Ci muoveremo autonomamente, siamo in standby perché non sappiamo ancora come si concluderà il tutto”.