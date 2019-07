Pres. Padova: "Pronti a ogni evenienza. Vogliamo riscattarci"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Daniele Boscolo Meneguolo, presidente del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino di Padova in merito al possibile ripescaggio del club patavino in Serie B: "La domanda è formalmente pronta. Aspettiamo che in maniera ufficiale siano definite le situazioni, soprattutto di Palermo, Trapani e Chievo, poi vedremo. Una cosa è certa: siamo pronti a ogni evenienza. Indipendentemente dall’eventuale riammissione tra i cadetti, vogliamo studiare, dopo la bocciatura dell’ultimo campionato, e riscattarci. Dico solo una cosa: per fortuna può vincere anche chi non mette più soldi degli altri, come il Monza, il Vicenza e via dicendo. Ci auguriamo di disputare i playoff nella migliore posizione possibile, quindi parte alta della classifica. E, com’è stato detto dal ds Sogliano, vogliamo vincere la prima partita. Dico alla piazza di avere fiducia. Saremo competitivi, avendo sempre i conti economici sotto controllo. Il Padova c’è e sarà protagonista".