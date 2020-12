Pres. Padova: "Se devo spendere un nome per inquadrare il nostro 2020 dico Lovato"

Dalle colonne de Il Mattino di Padova è intervenuto il presidente dei biancoscudati Daniele Boscolo Meneguolo che, come riferiscono i canali ufficiali del club, si è così espresso: "Quando il bicchiere non è colmo, io guardo sempre alla metà piena. Di sicuro quest’anno ce lo ricorderemo sempre, ma ciò che voglio portarmi dentro è la forza che abbiamo dimostrato anche nei momenti più duri. La pandemia non ci ha piegato, non ci siamo mai voluti dare per vinti e lo ricordo bene, anche quando in pieno lockdown siamo stati i primi in Serie C a credere in una ripartenza del calcio. E abbiamo continuato a lottare per questo, non arrendendoci ai verdetti decisi a tavolino. Ma la cosa che mi lascia più soddisfatto è un’altra. Questo stesso spirito l’ho visto in tutti i nostri giovani. E a me il vivaio sta a cuore più di ogni altra cosa. Gli allenatori, i dirigenti e tutti i nostri piccoli calciatori non sono rimasti con le mani in mano e hanno affrontato questo stop lavorando su sè stessi per il proprio futuro e ponendo le basi migliori per ripartire alla grande. Ecco, se dobbiamo spendere un nome per inquadrare il nostro 2020 farei quello di Matteo Lovato (approdato all'Hellas Verona, ndr)”.

Il 2020 si chiude con Joseph Oughourlian sempre più plenipotenziario dopo aver acquisito il 96% del pacchetto azionario: "Se Joseph ha un obiettivo non si tira indietro e cerca in tutti i modi di raggiungerlo. Parliamoci chiaro, con la pandemia avrebbe avuto mille scuse per mollare tutto o ridimensionare il progetto e nessuno le avrebbe contestate. Ma non l’ha fatto perché vuole riportare il Padova dove merita. Da tifoso posso dirgli grazie”.

Conclude poi: "Non facciamo proclami e aspettiamo che parli il campo. La prima parte di stagione è stata molto buona e siamo primi con merito, anche se potevamo fare di più e qualche rimpianto mi resta. Ma la strada è quella giusta. In questa rosa tutti hanno mostrato di saper essere decisivi. Se devo spendere solo un nome dico Paponi, che finora è stato bloccato da mille intoppi e spero che da gennaio in poi possa mostrare il proprio grande valore”.