Pres. Padova: "Troppa euforia. Dobbiamo ancora vincere il campionato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Roberto Bonetto, presidente del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino dopo la sconfitta dei biancoscudati contro la Triestina che ha frenato, almeno momentaneamente, la corsa verso la B del club: "Non abbiamo ripetuto la prestazione della settimana precedente con il Pordenone perché tra i ragazzi c’era un po’ troppa euforia all’interno dello spogliatoio. Ecco perché con la Triestina si è vista meno cattiveria agonistica e determinazione. Il sentire dire ripetutamente che abbiamo già vinto il campionato non va bene, perché prima di dirlo bisogna raggiungere il traguardo. La scivolata ci può stare, e sarà compito dell’allenatore e del direttore rimettere le cose a posto per fare sì che a Trieste si sia trattato solo di una sbandata, e per riprenderci subito con l’Albinoleffe. Dobbiamo dimostrare che il Padova ha fame di vittorie per raggiungere il risultato. È vero che abbiamo buone possibilità di ottenerlo e che siamo sulla buona strada, ma non si può dire che l’obiettivo sia a portata di mano: è ancora da conquistare e bisogna stare attenti ai ribaltoni. Per cui è fondamentale rimanere con i piedi per terra e tornare a essere cattivi come lo siamo stati con il Pordenone, perché con la Triestina non ne ho visto vincere neanche un tackle. Ripeto, dobbiamo tirare fuori la giusta cattiveria per raggiungere il risultato che a questo punto tutta la città si aspetta".