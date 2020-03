Pres. Padova: "Tuteliamo i dipendenti, e poi tuteleremo anche i tifosi e gli sponsor"

Attraverso i canali ufficiali del Padova, ecco il videomessaggio del presidente biancoscudato Daniele Boscolo Meneguolo, in seguito all’emergenza Coronavirus: "Fermare il campionato è stata una decisione sofferta ma opportuna. La passione delle ultime settimane è stata accompagnata da una sempre crescente preoccupazione per questa grave situazione data dalla diffusione del Coronavirus: questa decisione, condivisa, è stata importante per dare risalto al problema principale. Come società abbiamo deciso di sospendere le attività del settore giovanile e dell'Academy, ci sta a cuore la salute dei nostri ragazzi che vogliamo tutelare: i preparatori e gli allenatori hanno dato ai ragazzi lezioni per casa, applicatele ma seguite le indicazioni che vengono date dalle autorità competenti. Per quanto riguarda la prima squadra stiamo facendo tesoro dell'accordo tra la Lega Pro e l'AIC, interromperemo anche i loro gli allenamenti: ci fermeremo per alcuni giorni, abbiamo concordato con i giocatori la ripresa per la settimana prossima, per essere e farci trovare pronti dopo il 3 aprile. In questo periodo gli allenamenti saranno poi strettamente a porte chiuse, il nostro staff medico ha dato anche indicazioni ai calciatori sui comportamenti da tenere".

Andando poi al campionato: "Per capire come sarà la ripresa, dovremmo attendere il prossimo consiglio federale fissato al 23 marzo, le ipotesi sul tavolo sul diverse, comprensive della possibilità che si arrivi fino a fine giugno con i playoff, tutto dipenderà dagli sviluppi che avrà questa situazione. Oggi non sappiamo ancora come si svolgeranno le gare, se a porte aperte o chiuse, ma abbiamo a cuore anche i nostri tifosi, e tuteleremo anche loro non appena saperemo le cose con certezza".

Conclude: "Vogliamo portare il Padova dove merita, sviluppando anche il settore giovanile. Mi sento di condividere un pensiero anche per le aziende che condividono con noi la passione per il Calcio Padova: da imprenditore so quanto sia difficile questo momento, ma unendo gli sforzi potremo andare avanti insieme, per dare uno sviluppo alle nostre aziende e al territorio. Ora però abbassiamo le luci sul calcio, la sfida che abbiamo davanti è più importante, è una partita da vincere. Conto su di voi".