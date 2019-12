© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nel corso della cena di Natale del Padova, come riferisce il sito ufficiale del club, è intervenuto il presidente biancoscudato Joseph Oughourlian: “Rimango dell’idea che serva essere molto conservativi, avanziamo nei nostri progetti, compreso quello del centro sportivo. Il progetto del Comune credo sia il miglior progetto che poteva esserci per questa situazione che stiamo vivendo.Il mercato? Devo ancora parlare con lo staff tecnico, ma siamo terzi in classifica e non mi sembra che siamo in difficoltà e non credo servano rivoluzioni. In ogni caso mi riservo di parlare con Sullo e Sogliano per capire cosa serve. Credo in questo progetto, in questo management e in questo club. C’è business, ma anche la voglia di riportare il Padova in una categoria superiore. Una punta nuova? Ancora troppo presto per dirlo, prima dobbiamo parlare con lo staff e poi vedremo”.