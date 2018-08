Pres. Piacenza: "Che senso ha la Juve U23 in C con quel budget?"

Fonte: TuttoJuve.com

© foto di Alessio Lamanna

Il presidente onorario del Piacenza Stefano Gatti ha parlato a SportPiacenza anche della Juventus Under 23. Analisi: "Avanti di questo passo la governance del calcio italiano costringerà i presidenti di Serie C a mollare, lo stiamo già vedendo. Detto senza giri di parole: sembra vogliano rovinare le società e far passare la voglia ai presidenti che mettono soldi in una Serie C senza alcun tipo di ritorno economico. Ti fanno pensare di smettere, i proprietari delle società buttano milioni di euro in una passione e indietro non torna nulla, oltretutto viviamo in un calcio in cui tutti i gironi ce n’è una. La sensazione è che i campionati siano falsati dalle mancate decisioni. Esattamente, secondo me bisogna rivedere il sistema dall’alto verso il basso, così non si può più andare avanti. Faccio un esempio? Che senso ha inserire la Juventus B in Serie C? Mi spiego, io non ho nulla contro la Juventus ma qualcuno deve spiegarmi come facciamo, a fronte di un solo posto disponibile per la promozione nella stagione regolare, a competere contro una società come quella bianconera che potenzialmente ha un budget da centinaia di milioni di euro. E’ chiaro che poi i presidenti man mano si stancano di queste decisioni".