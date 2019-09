Dopo la sfida contro il Carpi, il presidente del Piacenza Marco Gatti ha parlato in sala stampa: "Il rumore dei nemici lo sto sentendo dall’inizio del campionato. Bisogna difendersi e forse non bastano queste prestazioni per ottenere la credibilità che credo meriteremmo. Sono coloro che mirano a creare problemi e zizzania. Meglio però parlare di una prestazione tra le più belle della mia gestione contro una squadra tra le più attrezzate del nostro girone. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra grazie al mister che ha fatto un capolavoro dal punto di vista tattico. I ragazzi meritano un elogio per il match di sacrificio che hanno disputato".