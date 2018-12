Pres. Piacenza: "Temevo match con Arzachena. Stop Arezzo? Bene"

© foto di Alessio Lamanna

Stefano Gatti, presidente onorario del Piacenza, a Libertà ha commentato il successo in rimonta sull'Arzachena: "Queste sono partite che temo molto e si è visto come stava andando. Bene che l'abbiamo ripresa e poi vinta. Bene anche il fatto che l'Arezzo non abbia vinto, adesso siamo tre punti sopra di loro. Il rigore? Inammissibile...E sono contento per Corradi, ha disputato una grande partita. E anche per Silva che ha trovato un gol importante per la squadra e per se stesso".