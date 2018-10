Pres. Pisa: "Campionato senza regole. Difficile competere così"

Dalle colonne del quotidiano Tuttosport, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado parla del momento della squadra e della situazione in Serie C: "Per costruire una buona squadra in grado di esprimersi ad alti livelli ci vuole tempo. A noi ci ha nuociuto il mese di sosta forzata. Abbiamo fatto la Coppa Italia galoppando, abbiamo persino eliminato il Parma. In campionato, invece, siamo partiti un po' imballati ma ora siamo in crescita. Inoltre i nostri giovani e qualche nuovo arrivato non erano abituati a giocare davanti a 6-7mila persone ed hanno pagato un po' di emozione. Ma ora stiamo risalendo e c'è in noi grande fiducia per la stagione appena avviata, nonostante tutto quello che sta succedendo attorno a noi. A errori si sono sommati errori. La verità è che sembra di competere in un campionato senza regole. Basta guardare il nostro girone che è il più danneggiato da questi eventi. Con noi ci sono Pro Vercelli, Novara, Siena ed Entella che per un motivo o per l'altro puntano al ripescaggio in B. Difficile competere in queste condizioni. Confusione totale, insomma, e torneo lontano dalla regolarità Il nostro calcio ha espresso in questi ultimi anni tutte le sue disfunzioni e le regole vigenti hanno mostrato di non essere sufficienti per garantire competizioni regolari e trasparenza di comportamenti. Solo statuendo norme rigorose si potrà ritrovare fiducia in questo calcio e si riuscirà a mettere una pietra sopra a un'altra estate piena di caos, situazioni paradossali e di reazioni scomposte, oltre che di brutte sorprese. E si potrà guardare al futuro con più serenità".