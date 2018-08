Pres. Pisa: "Occorre volontà di cambiare regole e interpreti del sistema"

Fonte: TuttoC.com

Dalle colonne de La Nazione, parla il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, che analizza la situazione del momento del calcio italiano, tra ripescaggi e slittamenti dei campionati:

"Ribadisco che, a mio avviso, rinviare l'inizio dei campionati servirà solo ad alimentare ulteriore caos: dobbiamo ripartire e giocare, azzerare il passato e guardare avanti con fiducia e la volontà assoluta di cambiare regole e interpreti. Sembra quasi che in pochi mesi sia successo il finimondo, un terremoto che ha sconvolto il sistema. Io la vedo diversamente: mi pare che in realtà si sia solo cominciato a esaurire un sistema perverso di gestione delle società e del movimento. E' semplicemente accaduto che, in una situazione di regole non precise, chi ha avuto l'opportunità di «sentirsi danneggiato» ha cominciato a fare le proprie rivendicazioni con l'obiettivo di alimentare la confusione e sperare di ottenere qualcosa. Ognuno propone le sue ragioni e soluzioni. Eppure nessuno pensa al patrimonio più importante del calcio che sono i milioni di tifosi e appassionati".

E sottolinea nuovamente, poi, un chiaro concetto: "Io sono convinto che continuare a prendere tempo con lo scopo di curare ognuno i propri interessi servirà solo a peggiorare la situazione e a perdere il consenso della gente, degli sponsor e dei media. Meglio un correttivo a un campionato iniziato e poi eventualmente modificato delle squadre partecipanti da una decisione successiva dei giudici, piuttosto che un campionato che continua a ritardare l'inizio a causa di problematiche e di ripicche che derivano da un malessere che ha inficiato il movimento calcistico italiano e le competizioni da molti anni e che, in questa stagione, ha solo manifestato i primi epiloghi negativi".

Conclude poi: "E' necessaria una volontà ferma di cambiare regole e interpreti del sistema calcio. Se proprio dirlo, sarebbe questa per me la soluzione migliore per dare un segnale di discontinuità".