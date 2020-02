vedi letture

Pres. Pistoiese: "Pancaro? C'è la volontà di trovare l'accordo per confermarlo"

In conferenza stampa oggi, alla vigilia della sfida contro la Robur Siena, assieme al tecnico della Pistoiese Giuseppe Pancaro era presente anche il presidente Orazio Ferrari: “Gli obiettivi primari ed essenziali permangono quelli della salvezza - riporta PistoiaSport.com. - Non siamo lontani da questo traguardo ma ancora non ci siamo. In più di una circostanza ho rappresentato al mister la mia piena soddisfazione per il lavoro svolto, per la serietà e per la persona che è, quindi da parte mia c’è la piena volontà. Un accordo che troveremo in due, vedremo nel momento in cui ci saranno le condizioni per riparlarne. Il prossimo sarà un anno importante, quello del centenario, quindi cercheremo di fare tutto quello che sarà possibile per portare avanti il buon lavoro svolto fino ad oggi e cercare sempre di migliorarsi".