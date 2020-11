Pres. Pistoiese: "Se il direttore mi propone degli svincolati, non mi tiro indietro"

"Mi aspetto dei segnali importanti, con un pronto riscatto già a partire da domenica prossima. Tutti devono fare il massimo per rimediare alle mancanze che si sono evidenziate": parola di Orazio Ferrari, presidente della Pistoiese, che ieri, come riferisce Il Tirreno - ed. Pistoia-Montecatini-Empoli-Prato, è intervenuto in conferenza.

Proseguendo poi: "Adesso il mercato è chiuso, ma se il direttore mi proporrà un calciatore svincolato che può essere utile alla causa non mi tirerò certo indietro. Avevo già dato questa disposizione un mese fa, ma mi è stato detto che non ci sono profili adatti e pronti. La società ha messo a disposizione risorse importanti per la costruzione della squadra, superiori a quelle dell'anno scorso, tutto il resto non è di mia competenza".

Conclude: "Per uscire da questa situazione serve unità di intenti, ce n'è molta dentro la società ma ben poca fuori: le contestazioni costruttive mi stanno bene, ma sento invece tante falsità e critiche ingiuste".