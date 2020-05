Pres. Pontedera: "Può esserci una svolta epocale: la C deve divenire semiprofessionistica"

vedi letture

Dalle colonne del quotidiano La Nazione, il presidente del Pontedera Paolo Boschi ha parlato del possibile futuro della Serie C: "Secondo me in questo momento sono aperti tanti scenari, fra cui anche quello di una Serie B con due gironi da 20 squadre di cui andremmo a far parte. Questo, certo, sarebbe il nostro sogno e credo che in un’ottica di riforme dei campionati una soluzione tale potrebbe avere un 50% di possibilità di essere realizzata. In ogni caso spero che domani (oggi, ndr) vengano prese le dovute decisioni perché il tempo comincia davvero a scarseggiare. Come prima cosa la C deve diventare semiprofessionistica perché soprattutto il prossimo anno le spese saranno insostenibili. Alcuni club hanno già iniziato a liberarsi dei contratti più onerosi, mentre altri palesano evidenti difficoltà a far fede agli impegni economici presi. Insomma sarà dura per tutti. Se dovessimo affrontare un nuovo campionato di Serie C a carattere professionistico sarebbe un problema anche per noi, non lo nascondo. Per questo dico che è il momento giusto per fare le riforme e di conseguenza aspettiamo con fiducia il pronunciamento di questo consiglio federale. Forse siamo di fronte ad una svolta epocale".