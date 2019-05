Pres. Pordenone: "C'è un programma per la B. Tesser persona seria"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Ospite delle pagine di TuttoB.com Mauro Lovisa, presidente del Pordenone fresco di promozione in cadetteria, ha fatto il punto sul momento del club friulano, con un occhio al futuro: "Penso che questa promozione sia il giusto merito dopo un lavoro serio che un passo alla volta, step dopo step, ci ha portato in questa categoria. Non è stato un percorso semplice perché negli ultimi tre anni abbiamo anche commesso degli errori, ma proprio da questi siamo riusciti a capire dove sbagliavamo. La conferma di Tesser? Il mister è una persona seria e professionale e ancora una volta l'ha dimostrato. Abbiamo un programma preciso insieme e ripartiremo da lì, la fiducia nel mister è tanta ed è rimasta tale dopo la vittoria del campionato. Che Pordenone ci sarà in B? Non vogliamo fare la parte della comparsa, ma vendere cara la pelle ad ogni partita. Io ammiro molto il 'modello Cittadella', perché è un esempio di come si possano ottenere risultati con un buon lavoro sia in termini di bilancio sia sul punto di vista tecnico. Col presidente Gabrielli ho inoltre un buon rapporto".