Pres. Pordenone: "Meneghetti? Verrà testato da un club inglese"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Marco Meneghetti, portiere classe 2001, saluterà a breve il Pordenone per volare oltremanica. A svelarlo è stato il presidente dei neroverdi, Mauro Lovisa, ai microfoni di Raisport: "Meneghetti andrà in Inghilterra per sostenere un test con un importante club inglese. È con noi ormai da tanti anni e questo perché crediamo molto in lui: non solo è molto forte ma ha anche la testa sulle spalle".