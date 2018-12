© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, dopo il 2-2 con la Feralpisalò ha così commentato ai microfoni ufficiali: "Dobbiamo essere tutti orgogliosi di quanto fatto da questa squadra nel girone d’andata. Oggi ho visto un grande carattere, credo che questo gruppo ci darà grandissime soddisfazioni. Siamo molto contenti, soprattutto per l’atteggiamento messo in campo. Sono contento anche per la risposta del pubblico, delle presenze di oggi, e della risposta del territorio, con sempre più persone e realtà che si avvicinano al Pordenone Calcio. Non esistono partite facili: ogni squadra è ben attrezzata, e serve determinazione per fare risultato, giornata dopo giornata. Il nostro girone d’andata merita un bel 9".