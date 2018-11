Fonte: tuttoc.com

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Morale alto in casa Pordenone dopo il successo sulla Triestina. "La vittoria sui rossoverdi è arrivata al momento propizio - commenta a Il Gazzettino il presidente Mauro Lovisa - abbiamo toccato probabilmente il picco più alto della mia gestione. Battere la Ternana ed essere in vetta non può che inorgoglirci. Vogliamo andare avanti ed è per questo che abbiamo lanciato il progetto di equity crowdfunding. Chiediamo ai nostri tifosi di sentirsi parte integrante della società e di condividere la volontà di salire ulteriormente la scala di valori del calcio nazionale. È un momento da vivere con entusiasmo ma al contempo con maturità, perché in Lega Pro ogni partita è una battaglia, indipendentemente dalla posizione in classifica dell’avversario. Siamo appena a un terzo di stagione. Assicuro però che faremo di tutto per provare a restare lassù a lungo". Come riporta trivenetogoal.it Lovisa ha rivelato il tentativo di acquistare il club da parte di una cordata romana: "Offriva 10 milioni di euro, ho rifiutato. Non ho intenzione di cedere il Pordenone in questo momento".