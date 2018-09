Pres. Pordenone: "Siamo concreti, sono certo che ci divertiremo"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Debutto con vittoria per 2-1 in casa contro il Fano per il Pordenone. In sala stampa è intervenuto anche un raggiante presidente Mauro Lovisa, come riportato dai canali ufficiali del club: "E' stato uno dei più bei primi tempi degli ultimi due anni. Non abbiamo rischiato nulla e abbiamo creato tante occasioni. Poi si è trattato di gestire e ci siamo riusciti bene, tranne gli ultimi minuti. Sono certo: ci divertiremo. Gavazzi mi è piaciuto molto, anche Barison. Sento entusiasmo per questa squadra, c’è un bel clima attorno a noi. Mi sono divertito perché siamo una squadra concreta. Ripartiamo spesso, Magnaghi e Candellone hanno fatto molto bene, abbiamo tante soluzioni. Questi campionati si vincono in mezzo al campo e il nostro è uno dei più forti della categoria. È una squadra di giocatori esperti e mister Tesser ha trasmesso una bella mentalità. De Agostini è un calciatore e un uomo straordinario, un trascinatore. Ha giocato 100 partite con noi e ha sempre dato un esempio positivo".