Pres. Pordenone: "Ternana? Una delle vittorie più belle degli ultimi anni"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Mauro Lovisa, patron del Pordenone, commenta così ai canali ufficiali neroverdi il successo sulla Ternana che vale il primo posto in classifica: “È una delle vittorie più belle degli ultimi anni. Arriva al momento giusto, mentre stiamo presentando un progetto che è un punto di svolta per questa società. Una grande soddisfazione. Le prestazioni alla fine pagano: le sconfitte in casa erano immeritate, ci toglieremo delle soddisfazioni. Tesser ha preparato la gara molto bene, è stata una vittoria della squadra. La classifica? Tante squadre in pochi punti, ma è sempre bello essere davanti a tutti. Dobbiamo lottare sempre con questo entusiasmo e questa determinazione, la Lega Pro è una battaglia ad ogni partita".