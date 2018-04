Pres. Pordenone: "Voglio rinnovare contratti a Berrettoni e De Agostini"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Dalle pagine de Il Gazzettino arrivano alcune dichiarazioni del presidente del Pordenone Mauro Lovisa dopo la rotonda vittoria per 4-0 sulla Sambenedettese: "Non so se essere felice per quello che abbiamo fatto oggi contro la seconda forza del campionato o arrabbiarmi ancora di più per quello che questa squadra dalle grandi potenzialità non ha fatto durante la stagione. Abbiamo perso un’enormità di punti, soprattutto nei minuti che vanno dal 90′ al 94′. Ci è mancato tanto il Berrettoni di oggi. Chiedetevi dove avremmo potuto essere se avessimo sempre avuto a disposizione Emanuele. In settimana ci troveremo, perché il suo contratto è in scadenza e sono certo che troveremo il modo di prolungarlo. E ci troveremo anche con Michele De Agostini, in scadenza pure lui. Gente così va tenuta stretta"