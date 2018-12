Pres.Potenza: "Arbitro gradasso, ci ha detto che siamo di terza categoria"

Non è tanto il risultato quando certi atteggiamenti che hanno innervosito il presidente del Potenza Salvatore Caiata, a margine del pari contro il Trapani. Questo lo sfogo del numero uno lucano: "Se gioco col Trapani e sono rammaricato del pareggio, vuol dire che ho fatto una grande partita: però, se da un lato c'è soddisfazione, dall'altro c'è che non abbiamo fortuna. Per altro il gol del pari arriva da una punizione non dico inesistente ma dubbia. E io mi sono rotto. Se qui pensano di venire a fare quello che vogliono io non ci sto, zitto non ci sto più, anche stasera siamo stati massacrati: sono 15 giornate che ci esasperano, anche oggi non ci hanno dato un rigore, punizioni e falli sempre contro. Mi fanno passare la voglia, anche gli arbitri che sbagliano devono essere puniti, questo signore ci ha detto che siamo una squadra di Terza Categoria, ma lui chi è? Collina? Pensassero a portare rispetto, invece di fare i gradassi. Ora vogliono proprio vedere se questo signore fischia domenica prossima. Io l'errore lo posso ammettere, la maleducazione no: un arbitro mi disse pure "Signorino con la sciarpa lei esca", al momento della mia espulsione. Ma si può?".

Ma sulla gara niente da dire: "Della prestazione dei miei sono soddisfatto, il Trapani è la squadra più forte di tutte, oggi ha giocato a calcio come mai nessuno, e aver giocato alla pari con loro mi può solo dare orgoglio".