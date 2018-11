Pres. Potenza: "Col Catania vittoria più importante della mia gestione"

© foto di Bartoli Davide

Il Potenza ha dilagato sabato contro il Catania, ottenendo la sua terza vittoria stagionale ed è così salito all'ottavo posto in classifica, all'interno dell'ipotetico novero delle qualificate playoff (in attesa comunque di regolamenti certi). E' quindi esplosa la gioia del presidente Salvatore Caiata, come riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport: "Quella sul Catania è stata la vittoria più importante della mia gestione. Un plauso al tecnico Raffaele, che è arrivato in punta di piedi e ha già dato un'impronta importante. Poi Di Somma in difesa è stato bravissimo, è giovane ma ha giocato una partita monumentale contro grandi attaccanti".