Pres. Potenza: "Fatto un mercato chirurgico. Vogliamo i play-off"

Mercato chiuso e fiducia al gruppo attuale ed al tecnico Giuseppe Raffaele. Con un sogno nel cuore: i play-off, uno sfizio sicuramente gustoso per una neopromossa. Dopo la gara vinta contro la Paganese, è palese la soddisfazione del presidente del Potenza, Salvatore Caiata. Si riparte per crescere e scalare sempre più posizioni in classifica.

L'ANALISI - "Sono contento. Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto qualche minuto di black-out totale. Poi abbiamo provato a riaprire la partita con un paio di palle-gol nitide: in una di queste il pallone pareva quasi dentro. Sembrava una partita maledetta, di quelle in cui gli altri fanno gol ad ogni tiro e a te accade il contrario. Nel secondo tempo c'è stata una bella reazione e si è vista qualità. Bravo anche il mister che ha riassestato la squadra. Forse la Paganese ha avuto un po' paura e si è chiusa. Ma diventa difficile quando hai di fronte un giocatore come Franca che ogni palla alta è di suo dominio: lui arriva sempre primo e, o fa gol, o lancia in porta i compagni come ha fatto con Lescano. E' bello vincere quando passi dal baratro della sconfitta alla gioia della rimonta. Ai ragazzi nello spogliatoio ho detto che una vittoria così vale più di un 1-0 conseguito nei primi minuti e gestito fino alla fine. Noi oggi acquisiamo maggiore consapevolezza di poter ribaltare il risultato sempre, cosa che non ci era mai accaduta".

MERCATO - "Intanto voglio fare un plauso a tutti i nuovi arrivati. A volte il mercato si fa solo coi nomi o per accontentare i tifosi. Invece noi abbiamo avuto il coraggio di fare un mercato controcorrente. Ci accostavano nomi importanti, ma alla fine abbiamo preso solo ciò che ritenevamo utile alla causa. Longo lo conoscete bene: è un ragazzino che ha una qualità straordinaria. In tre partite ha fatto benissimo. Lescano ha quantità, qualità, forza, impatto. Bacio Terracino, una volta subentrato, ha spaccato la partita. Comunque il mercato è assolutamente chiuso. Abbiamo avuto una trattativa estenuante con Murano, poi ho gettato la spugna. Le cose si devono fare quando c'è una volontà reciproca: già quando nascono, i matrimoni non sono perfetti. Figuriamoci quando non c'è amore alla base. Obiettivi? Vogliamo fare i play-off, lo diciamo da inizio campionato. Per una matricola come noi sarebbe una grande soddisfazione".

TIFOSI ARMA IN PIU' - "Lo ha già detto il mister: abbiamo una tifoseria che ci segue sempre in modo massiccio, in casa e fuori. Hanno continuato a cantare anche sul 3-1. E hanno fatto lo stesso anche al Viviani quando perdevamo 5-1 col Catanzaro, senza smettere mai. Tutto questo ci trasmette grinta e voglia. E poi il loro entusiasmo lo vivono sempre con civiltà e rispetto. Faccio un plauso a loro e agli amici di "Cuor di Leone": in settimana avevamo il campo innevato e loro si sono messi d'impegno per spalarlo. A Potenza c'è tanta gente che ruota attorno alla squadra con grande passione, e contribuisce a tenere l'ambiente sano".

RINGRAZIAMENTI - "Ringrazio la Paganese per l'accoglienza, società e tifosi. Ci hanno accolti come signori. Noi facemmo lo stesso quando vennero a Potenza. Abbiamo un grande rapporto di vicinanza. Se iniziamo a farlo tutti in questo modo, il calcio cambierà faccia".