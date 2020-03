Pres. Potenza: "Impossibile che la FIGC sposti le scadenze oltre il 30 giugno"

Salvatore Caiata, presidente del Potenza, intervistato da Tuttoc.com, parla della ripresa del campionato di serie C, fermo a causa dell'emergenza Coronavirus: “Io penso che se non ci sarà il tempo per concludere la regular season vadano fatti quantomeno playoff e playout per dare un senso al campionato. E’ impossibile che la Figc sposti le scadenze oltre il 30 giugno: questa è una deadline difficilmente modificabile. Dobbiamo calibrare il termine dei nostri campionati entro questa data. Avremo maggiore contezza quando riusciremo a riprendere. In base al tempo che avremo a disposizione ci adatteremo in base al tipo di playoff da effettuare. E’ chiaro che la Lega Pro si dovrà uniformare a quanto succederà nelle leghe superiori".