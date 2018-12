Pres. Potenza: “Meglio una sconfitta per 5 a 1 che cinque per 1 a 0”

Perde l'imbattibilità interna il Potenza che crolla sotto i colpi del Catanzaro nella prima gara di ritorno del Girone C. Ecco come il presidente rossoblu Salvatore Caiata ha commentato in sala stampa la sconfitta per 5 a 1 subita ieri al “Viviani”: “Chiediamo scusa ai tifosi per questa brutta sconfitta, però siamo qui a metterci la faccia e a riconoscere i meriti dell'avversario. Sono dispiaciuto ma non adirato perché non bisogna esaltarsi nelle vittorie, vedi Catania, nè deprimerci se perdiamo contro il Catanzaro. Non credo che abbiamo affrontato il Catanzaro con superficialità, credo piuttosto che siamo stati un po' sfortunati. Mi spiace aver perso al Viviani, non avevamo mai perso in casa, però se dopo 10 minuti vai sotto 2 a 0 con due tiri della domenica all'incrocio dei pali è ovvio che contro una squadra così è difficile riprendere la partita poi sicuramente la ripartenza del 3 a 0 ci ha tagliato le gambe perché se fossimo andati all'intervallo sotto 2 a 0 avremmo potuto riprenderla. Meglio perdere una partita per 5 a 1 che cinque per 1 a 0, vediamola così. Unica nota positiva di questa giornata il gol di Di Somma che anche oggi ha fatto una grande prestazione ed è un giocatore molto richiesto, però è un giocatore del Potenza”.