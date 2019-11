© foto di Salvatore Colucci/TuttoPotenza.com

Il presidente del Potenza Salvatore Caiata, come riferisce tuttoreggina.com, ha parlato ai microfoni di Radio Gamma No Stop. Molto gli argomenti toccati dal patron rossoblù, tra i quali una panoramica sulla Serie C: "Non gode di ottima salute e ogni anno scompaiono quattro o cinque società. A fronte di un paio che investono tante risorse, le altre non riescono a tenere il passo. I club di C sono tenuti agli stessi adempimenti dei club di A, ma con introiti diversi. Dobbiamo creare una serie si sgravi, magari per i giovani calciatori. Va cambiato qualcosa, non è detto che tutte e 60 squadre devono fare la C. Va introdotto il semiprofessionismo, ma vanno creati degli sgravi fiscali per i calciatori più giovani".